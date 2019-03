Italiener Orsato leitet FC Bayern gegen FC Liverpool

München (SID) - Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato leitet am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Bayern München und dem FC Liverpool. Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass der 43-Jährige aus Vicenza für ein Spiel des deutschen Rekordmeisters eingeteilt wurde.

Orsato leitete das Bayern-Gruppenspiel gegen Lissabon © SID

Orsato, seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, pfiff bereits in der Gruppenphase am 27. November 2018 das 5:1 des FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Drei Wochen zuvor war er Schiedsrichter beim 2:0 von Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund gewesen. Im vergangenen September leitete Orsato außerdem das 0:0 zwischen Deutschland und Frankreich in der Nations League.

Bei einem Spiel des FC Bayern in der Champions League ist es für Orsato der dritte Einsatz: In der vergangenen Saison war er der Unparteiische beim 2:1 der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla.