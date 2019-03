Italienische Pressestimmen zum Spiel Juventus Turin - Atletico Madrid (zusammengestellt vom SID)

Köln (SID) - Gazzetta dello Sport: "Eine wahnsinnige Leistung! Juves Spieler sind die Helden eines perfekten Matches. Der Sieg ist einem Marsmenschen mit dem Trikot Nummer 7 zu verdanken, der Cristiano Ronaldo heißt. Juve ist weiterhin in Europa dabei und kann den Champions League-Titel gewinnen."

Ronaldo führte Juventus ins Viertelfinale © SID

Corriere della Sera: "Ronaldo, einfach ein Monster! Ein legendärer CR7 zerrt Juve zum Erfolg. Allegri macht keinen einzigen Fehler, die Spanier werden von der ersten bis zur letzten Minute beherrscht. Juve erteilt Atletico eine Fußball-Lehrstunde. Ein Traum, der von Ronaldo gemalt wird, wird zum Meisterwerk."

Tuttosport: "Einfach phänomenal! Unvergesslicher Abend für Ronaldo. Juve schafft ein wahnsinniges Spiel mit einem wahnsinnigen Bernardeschi und einen tollen Emre Can."

La Repubblica: "Ronaldos magische Nacht! Drei Tore erlauben Juve, in der Champions League weiterzumachen. Die fahle und schüchterne Mannschaft des Hinspiels in Madrid ist vergessen. Mit einem für die Gegner tödlichen Ronaldo erreicht Juve Fußballperfektion".

Il Messaggero: "Ein goldener Ronaldo ist Mister Europa. Für solch eine Leistung, wie Ronaldo sie gebracht hat, spielt man Fußball. Das ist fast so viel wert wie ein Champions-League-Titel. Juve siegt mit dem ersten Hattrick von Ronaldo in Italien. Er ist zum Sieg geboren und nach Turin geführt worden, um in Europa den Unterschied zu machen."