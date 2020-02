Italienischer Drittliga-Fußballer mit Coronavirus infiziert

Köln (SID) - Ein Fußballer der italienischen 3. Liga ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22 Jahre alte King Udoh vom toskanischen Klub US Pianese hatte vor dem Spiel gegen das U23-Team von Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Quarantäne genommen. Sein Zustand sei zufriedenstellend, berichteten die toskanischen Gesundheitsbehörden.