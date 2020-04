Italiens Basketballverband bricht Meisterschaft ab

Rom (SID) - Italiens Basketballverband hat die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse Serie A für beendet erklärt. Der Verband nahm einen entsprechenden Antrag des Präsidenten der nationalen Basketball-Liga, Pietro Basciano, an. Die Bedingungen für eine Fortsetzung der Meisterschaft seien angesichts der Corona-Pandemie in Italien nicht vorhanden, hieß es in einer Mitteilung des Verbandspräsidenten Giovanni Petrucci.

Basketball- Meisterschaft in Italien beendet © SID

Mit mehr als 16.000 Opfern ist Italien bei den Todesfällen das am stärksten betroffene Land weltweit. Insgesamt gibt es in Italien über 132.000 bestätigte Corona-Infizierte.