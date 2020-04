Italiens Gesundheitsministerium: Wiederaufnahme der Serie A "unrealistisch"

Köln (SID) - Italiens Gesundheitsministerium steht der Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs in der Serie A skeptisch gegenüber. "Die Wiedereröffnung der Stadien ist sicher auszuschließen, doch auch Spiele sind aus Respekt gegenüber der Gesundheit der Fußballer unrealistisch", sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri in einem Radio-Interview am Mittwoch: "Fußball ist ein Kontaktsport, es ist unvermeidbar, dass es zu Ansteckungsgelegenheiten kommt."

Die Fortsetzung der Serie A ist wohl unwahrscheinlich © SID

Für andere Sportarten wie Tennis oder Motorsport seien Vorbeugungsmaßnahmen einfacher. "Im Fußball ist es anders: Man muss in erster Linie die Gesundheit der Spieler schützen", sagte Sileri, der selber an Covid-19 erkrankt war und inzwischen genesen ist.

Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Mit über 27.000 Todesopfern ist Italien eines der weltweit von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Länder.