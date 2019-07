Italiens Männer zum vierten Mal Wasserball-Weltmeister

Gwangju (SID) - Italiens Männer sind zum vierten Mal Wasserball-Weltmeister. Der dreimalige Olympiasieger setzte sich im Endspiel der WM in Gwangju mit 10:5 (2:2, 3:1, 3:1, 2:1) gegen Spanien durch. Bronze hatte sich zuvor der entthronte Titelverteidiger Kroatien mit einem 10:7 (2:1, 2:2, 2:2, 4:2) gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn gesichert.

Italiens Wasserballer zum vierten Mal Weltmeister © SID

Die deutsche Mannschaft, die gegen den neuen Weltmeister in der Vorrunde nur 7:8 verloren hatte, schloss das Turnier nach dem 6:11 (2:1, 2:3, 0:2, 2:5) gegen Griechenland als Achte ab. Bei den Frauen hatte am Samstag Rekordweltmeister USA seinen sechsten WM-Titel durch ein 11:6 gegen Spanien gewonnen. Bronze ging an Australien.