Italiens Olympisches Komitee will Sportevents bis 3. April aussetzen

Köln (SID) - Italiens Nationales Olympisches Komitee (CONI) will aufgrund der Coronakrise alle Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aussetzen. Wie das CONI am Montag mitteilte, wird der Vorsitzende Giovanni Malago der nationalen Regierung eine entsprechende Forderung unterbreiten. Die Regierung solle dazu ein entsprechende Verordnung erlassen.

Italien hat nach China (3120) die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten. Die Zahl der Todesopfer in Italien kletterte am Montag auf 366. 7375 Menschen sind infiziert.

Die italienische Regierung hatte am 24. Februar die komplette Aussetzung von Sportveranstaltungen in den fünf von der Coronavirus-Epidemie betroffenen norditalienischen Regionen beschlossen. Die Verordnung betrifft die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und das Piemont. Es gibt lediglich eine Ausnahmeregelung für einige Fußballspiele. Zudem finden in ganz Italien alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April ohne Zuschauer statt.