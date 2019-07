Italiens Schwimmstar Pellegrini baut WM-Rekordserie aus

Gwangju (SID) - Italiens schillernde Schwimm-Ikone Federica Pellegrini hat bei der WM im südkoreanischen Gwangju ihre Rekordserie über 200 m Freistil ausgebaut. Die 30-Jährige sicherte sich im Finale nach 1:54,22 Minuten den Titel und damit ihre achte WM-Medaille in Folge. Zehn Jahre nach ihrem ersten Sieg in Rom holte die Weltrekordlerin zudem ihr sechstes Gold bei Weltmeisterschaften.

Federica Pellegrini feiert Gold über 200 m Freistil © SID

"Ich bin zu alt für diese Emotionen", sagte die Olympiasiegerin von 2008 unmittelbar nach dem Rennen und kündigte an, dass dies ihre letzte WM sei. Allerdings hatte Pellegrini schon nach ihrem WM-Triumph 2017 in Budapest behauptet, über 200 m Freistil nicht mehr an den Start gehen zu wollen.

Pellegrinis Landsmann Gregorio Paltrinieri hatte im 800-m-Finale zuvor geschafft, was sich eigentlich der im Vorlauf ausgeschiedene Florian Wellbrock vorgenommen hatte: Der Vizeweltmeister mit der italienischen Freiwasser-Staffel sicherte sich überlegen den Titel und ist damit der erste Mann, der WM-Medaillen sowohl drinnen als auch draußen gewonnen hat.