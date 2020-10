Italiens Schwimmstar Pellegrini positiv auf Corona getestet

Mailand (SID) - Italiens Schwimmstar Federica Pellegrini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die 32-Jährige am Donnerstag mit. "Ich habe gerade die schlechte Nachricht erhalten", sagte die 200-m-Freistil-Olympiasiegerin von Peking 2008 und Weltrekordhalterin auf dieser Distanz in einem Instagram-Video: "Heute habe ich einen Abstrich machen lassen, und das Ergebnis ist positiv."

Schwimmstar Pellegrini positiv auf Corona getestet © SID

Am Mittwoch hatte sie eine Trainingseinheit vorzeitig abgebrochen. "Als ich am Nachmittag zu Hause ankam, bekam ich Halsschmerzen und bin nicht mehr zurück ins Schwimmbad gegangen", sagte die sechsmalige Weltmeisterin.

Pellegrini teilte zudem mit, dass sie nächste Woche nicht am Wettkampf der International Swimming League (ISL) in Budapest teilnehmen werde. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, in Wahrheit habe ich bis jetzt geweint", sagte sie.