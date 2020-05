Italiens Serie A will Pokal-Halbfinale vorziehen lassen

Köln (SID) - Die Fußball-Serie-A hat die italienische Regierung um die Vorverlegung der Pokal-Halbfinalspiele gebeten. So sollen die Vorschlussrundenpartien Juventus Turin gegen den AC Mailand und SSC Neapel gegen Inter Mailand nicht am 13. und 14 Juni, sondern jeweils einen Tag früher - am 12. und am 13. Juni - ausgetragen werden.

Juve gegen Milan soll früher ausgetragen werden © SID

Damit sollen die Finalisten einen Tag mehr Zeit für das am 17. Juni geplante Finale im Olympiastadion in Rom haben. Die Regierung in Rom hatte am Donnerstag grünes Licht für den Neustart der Meisterschaft am 20. Juni gegeben. Der Ball rollt seit dem 9. März in Italien nicht mehr.