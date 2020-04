Italiens Sportminister stellt Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Aussicht

Köln (SID) - Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat eine Wiederaufnahme des sportlichen Trainingsbetriebs nach dem möglichen Ende des Lockdowns am 3. Mai in Aussicht gestellt. Dieser könne zunächst allerdings nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, erklärte Spadafora am Donnerstag in einem Facebook-Video.

Vincenzo Spadafora (M.) setzt auf neue Technologien © SID

"Wir arbeiten an Protokollen für die Sicherheit im Sport, auch dort, wo es wenig Raum gibt. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die sanitäre Lage entwickelt und ob und wann wir Sportwettbewerbe wieder aufnehmen können", sagte Spadafora. Sein Ziel sei es, dass der Sport durch die Epidemie keine irreversiblen Schäden erleide.

Zugleich versicherte Spadafora, dass die Regierung Maßnahmen zur Unterstützung für im Sport tätige Personen mit niedrigem Einkommen plane, die wegen der Coronakrise mittellos sind. Mit 21.000 Todesopfern ist Italien eines der von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Länder der Welt.