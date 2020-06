Jacob Patrick jüngster Scorer der BBL-Geschichte

München (SID) - Jacob Patrick von den MHP Riesen Ludwigsburg ist zum jüngsten Scorer der Basketball Bundesliga (BBL) aufgestiegen. Beim Finalturnier im Münchner Audi Dome verwandelte der Shooting Guard nach 13:41 gespielten Minuten gegen die Fraport Skyliners einen Dreier und verbuchte im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen die ersten Punkte seiner Bundesliga-Laufbahn - so jung war bisher kein anderer Scorer seit Beginn der digitalen Datenerfassung 1998.

Im Spiel gegen die Hessen kam Patrick, Sohn des Ludwigsburger Cheftrainers John Patrick, am Ende auf acht Zähler und war mitverantwortlich für das 80:77 (37:35), den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Mitfavoriten. "Das ist so nebenbei was Schönes. Ich freue mich einfach, dass ich mit der Mannschaft spiele und auch offensiv helfen kann", sagte Jacob Patrick bei MagentaSport.