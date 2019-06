Jahn verpflichtet Frankfurter Besuschkow

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Max Besuschkow von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022.

Der Jahn verstärkt sich mit Eintracht-Talent © SID

Der zentrale Mittelfeldspieler, der 38 Länderspiele für DFB-Juniorenmannschaften (U15-U19) bestritt, kam für die Hessen im Frühjahr 2017 auf drei Einsätze in der Bundesliga sowie einen im DFB-Pokal. In der vergangenen Saison war Besuschkow an den belgischen Zweitligisten Saint Gilloise verliehen worden.