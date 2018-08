Jan Delay bringt Werder-Song auf den Markt

Bremen (SID) - Pünktlich zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bringt Popstar und Werder-Bremen-Fan Jan Delay seinen neuen Song "grün-weiße liebe" auf den Markt. Der Titel erscheint am 24. August, einen Tag später steigt Werders Auftaktspiel gegen Hannover 96. Einen Teil seines Videos zu dem Lied hatte der Künstler in der vergangenen Saison während der Partie gegen Borussia Dortmund im April abgedreht.