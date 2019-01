Japan im Viertelfinale des Asien-Cups

Schardscha (SID) - Die japanische Fußball-Nationalmannschaft ist ins Viertelfinale des Asien-Cups in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingezogen. Der Rekordgewinner besiegte am Montag im Achtelfinale Saudi-Arabien mit 1:0 (1:0). In der Runde der letzten Acht bekommt es die Mannschaft um die Bundesliga-Profis Genki Haraguchi und Yuya Osako mit Vietnam zu tun.

Die Japaner gewannen gegen Saudi-Arabien © SID

Den entscheidenden Treffer gegen Saudi-Arabien markierte Abwehrspieler Takehiro Tomiyasu (20.). Haraguchi von Hannover 96 spielte über 90 Minuten im linken Mittelfeld, während Werder Bremens Osaka nicht zum Einsatz kam. Japan hatte den Pokal bereits in den Jahren 1992, 2000, 2004 und 2011 gewonnen.