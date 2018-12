Japan ohne Kagawa beim Asien-Cup

Tokio (SID) - Ohne Shinji Kagawa von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund bestreitet die japanische Fußball-Nationalmannschaft den Asien-Cup im kommenden Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trainer Hajime Moriyasu verzichtete auf den 29 Jahre alten Offensivspieler, da dieser beim BVB in dieser Spielzeit unter Chefcoach Lucien Favre keine Rolle mehr spielt und deshalb in der Winterpause einen Wechsel anstrebt.

Kommt auf nur 98 Bundesligaminuten: Shinji Kagawa © SID

Auch der ehemalige Kapitän Makoto Hasebe (34) von Eintracht Frankfurt, Takashi Usami (26) von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, Gotoku Sakai (27) von Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV, der frühere Bundesliga-Legionär Shinji Okazaki und Australien-Legionär Keisuke Honda (32) fehlen im 23-köpfigen Aufgebot der Japaner.

Aus der Bundesliga sollen Yuya Osako (Werder Bremen) sowie Takuma Asano und Genki Haraguchi (beide Hannover 96) mithelfen, den fünften Asien-Cup für Japan zu gewinnen.