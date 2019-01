Japan trauert: Sumo-Held Kisenosato beendet seine Karriere

Tokio (SID) - Rücktritt unter Tränen: Der einzige japanische Sumo-Ringer im Range eines Yokozuna-Großmeisters hat seine Karriere beendet. Der 32-jährige Kisenosato trat angesichts einer Formkrise und wegen Verletzungen zurück, wie er in einer emotionalen Pressekonferenz bekannt gab. Kisenosato war der einzige aus Japan stammende Ringer seit 1998, der in diese Höhen des traditionsreichen Sports aufgestiegen war. Nach seinem Rücktritt verbleiben in der obersten Klasse nur noch zwei Ringer aus der Mongolei.

Yokozuna-Großmeister Kisenosato gab Rücktritt bekannt © SID

Für Japan kommt Kisenosatos Entscheidung einem Schock gleich. "Es ist traurig", sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga: "Ich glaube, er hat als erster japanischstämmiger Yokozuna in 19 Jahren viele Fans in seinen Bann gezogen."

Kisenosato war im Februar 2017 in den Rang eines Yokozuna aufgestiegen, rund 18.000 Japaner waren damals zum Meiji-Schrein zur traditionellen Zeremonie gepilgert. Nach einem vielversprechenden Start bei seinem ersten Neujahrsringen, dem sogenannten basho, zog er sich eine Brustverletzung zu - daraufhin musste er auf acht Turniere in Folge verzichten. Kisenosato kämpfte sich wieder zurück, doch beim jüngsten Neujahrsringen unterlag er dann in drei Kämpfen.