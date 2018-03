Japan verliert Test gegen Ukraine

Lüttich (SID) - Die japanische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem zweiten Test des WM-Jahres eine Niederlage einstecken müssen. Das Team um Kapitän Makoto Hasebe vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt unterlag bei der Vorbereitung auf die Endrunde in Russland der Ukraine im belgischen Lüttich 1:2 (1:1).

Japan unterliegt im Test gegen die Ukraine 1:2 © SID

In der Startelf der Japaner standen neben Hasebe, Bundesligaprofi Gotoku Sakai (Hamburger SV) sowie Genki Haraguchi vom Zweitligisten Fortuna Köln, der in der in der 88. Minute für seinen Vereinskollegen Takashi Usami ausgewechselt wurde. Yuya Osako vom 1. FC Köln kam nicht zum Einsatz.

Naomichi Ueda (21.) hatte mit seinem Eigentor unglücklich für die Führung der Ukraine gesorgt. Tomoaki Makino hatte noch vor der Pause zum Ausgleich getroffen, doch Aleksandar Karawajew (69.) erzielte das Siegtor für die Ukraine, die sich nicht für die Endrunde in Russland qualifiziert hatte. Dort treffen die Asiaten auf Polen, Senegal und Kolumbien.