Japans Olympiachef Takeda tritt im Juni zurück

Tokio (SID) - Der Präsident des japanischen Olympia-Komitees JOC, Tsunekazu Takeda, wird nach Korruptionsermittlungen gegen seine Person im Juni zurücktreten. Dies teilte er am Dienstag mit. Der 71-Jährige nannte das Alterslimit als offiziellen Grund. Dieses wollte das Komitee ursprünglich aufheben, um es Takeda zu erlauben, bis zu den Sommerspielen 2020 in Tokio im Amt zu bleiben.

Tsunekazu Takeda gibt sein Amt im Juni ab © SID

"Mit Blick auf die Zukunft des JOC ist es angemessen, die Dinge der nächsten Anführer-Generation zu überlassen, sodass jene Olympia ausrichten und eine neue Ära formen können", sagte Takeda, der auch seine Mitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee aufgibt.

Mitte Januar war bekannt geworden, dass gegen den ranghohen Sportfunktionär in Frankreich wegen des Verdachts der Korruption im Zuge der Olympia-Vergabe 2020 an Tokio ermittelt wird. Takeda soll in die Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von zwei Millionen Dollar verwickelt sein, er bestreitet jedes Fehlverhalten.

Erhalten haben soll das Geld die Consulting-Firma Black Tidings (Singapur), die mit dem Senegalesen Papa Massata Diack in Verbindung steht. Der Sohn von Lamine Diack, früherer Präsident des Internationalen Leichtathletik-Verbandes IAAF, gilt in mehreren Korruptionsfällen des Weltsports als zentrale Figur.