Japans Schwimm-Hoffnung Ikee: Comeback nach Leukämie-Erkrankung

Tokio (SID) - Japans an Leukämie erkrankte Schwimm-Hoffnung Rikako Ikee hat ihr Wettkampf-Comeback gefeiert. Die 20-Jährige stieg am Samstag bei einem vom Schwimmverband Tokio organisierten Rennen ins Becken und schlug über 50 m Freistil nach 26,32 Sekunden an. "Die Tatsache, dass ich schwimme und wieder hier bin - ich bin gerührt", sagte Ikee.

Nach Comeback gerührt: Rikako Ikee © SID

Ikee hatte im Dezember 2019 nach fast zehn Monaten das Krankenhaus verlassen. Sie hatte im Februar 2019 ihre Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht, nachdem bei einem Trainingslager in Australien gesundheitliche Probleme aufgetreten waren.

Ikee hatte bei den Asienspielen 2018 in Indonesien als erste Schwimmerin der Geschichte sechs Goldmedaillen gewonnen. Sie wollte bei den Olympischen Spielen 2020 in ihrer Heimat Tokio zum Superstar werden, vor allem über 100 m Schmetterling galt sie als Gold-Kandidatin.