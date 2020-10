Je ein Spiel Sperre für Dresdens Kulke und Rostocks Riedel

Köln (SID) - Für je ein Spiel sind Max Kulke von Dynamo Dresden und Julian Riedel von Hansa Rostock in der 3. Liga vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt worden. Kulke war in der 5. Minute der Partie beim FC Ingolstadt am Samstag (0:1) von Schiedsrichter Martin Thomsen (Kleve) des Feldes verwiesen worden. Riedel hatte in der 80. Minute gegen Viktoria Köln (5:1) ebenfalls Rot gesehen.