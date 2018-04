Jena muss nach Derby-Vorfällen 12.000 Euro zahlen

Jena (SID) - Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena muss nach den Vorfällen beim Thüringen-Derby gegen Rot-Weiß Erfurt am 25. Februar (1:0) eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Im Rahmen der Begegnung in Jena hatten Fans beider Vereine immer wieder Pyrotechnik gezündet.

Jena muss eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen © SID

Zudem hatten während der zweiten Halbzeit Zuschauer beider Lager mehrfach versucht, in den Innenraum zu gelangen, was ihnen kurzzeitig auch gelang. Ordner und Polizisten mussten die beteiligten Personen zurückdrängen.