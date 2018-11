Johannessen fehlt Flensburg mehrere Wochen

Flensburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen auf Rückraumspieler Göran Sögard Johannessen verzichten. Der norwegische Nationalspieler hatte nach dem 27:25-Sieg in der Champions League gegen den ungarischen Meister Pick Szeged am Mittwoch über Schmerzen in seiner Wurfhand geklagt. Nach weiteren Untersuchungen der medizinischen Abteilung wurde am Donnerstag eine Fraktur des rechten Daumens festgestellt. Eine Operation ist nicht notwendig.

Der Norweger Johannessen (r.) fällt vorerst aus © SID

"Das ist ein herber Rückschlag für unser Team. Dieser Ausfall wird nicht einfach für uns zu kompensieren, und die Belastung auf unsere Rückraumspieler wird dadurch nicht geringer", sagte SG-Trainer Maik Machulla.