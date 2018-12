Johaug dominiert auch in Lillehammer - Fink auf Rang 26

Lillehammer (SID) - Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug hat auch das zweite Distanzrennen nach langer Dopingsperre gewonnen. Die 30-Jährige siegte bei ihrem Heim-Weltcup in Lillehammer nach zehn Kilometern im freien Stil vor den Schwedinnen Ebba Andersson und Charlotte Kalla. Für die siebenmalige Weltmeisterin war es der 44. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Johaug gewann das zweite Rennen nach langer Dopingsperre © SID

Als beste Deutsche landete Pia Fink (Bremelau) auf dem 26. Rang, verpasste die halbe WM-Norm aber klar. Aus dem insgesamt enttäuschenden DSV-Team schafft es ansonsten nur noch Sandra Ringwald auf dem 28 Platz in die Punkte. Die Schonacherin hatte am Freitag als 13. im Sprint die WM-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) zumindest zum Teil erfüllt.

Johaug dominierte den Kampf gegen die Uhr von Beginn an und lag bei jeder Zwischenzeit vorne. Im Herbst 2016 war die 30-Jährige nach der Benutzung einer Lippencreme positiv auf das Steroid Clostebol getestet und in der Folge 18 Monate gesperrt worden. Nach dem Rücktritt ihrer großen Landsfrau Marit Björgen ist Johaug die große Favoritin für die WM 2019 in Seefeld (16. Februar bis 3. März).