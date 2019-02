Johaug holt Gold im Skiathlon nach Machtdemonstration

Seefeld in Tirol (SID) - Norwegens Star-Langläuferin Therese Johaug hat bei der Nordischen WM in Seefeld in überlegener Manier den Skiathlon gewonnen. Die 30-Jährige, die bei den Weltmeisterschaften 2017 und Olympia 2018 wegen einer Dopingsperre gefehlt hatte, setzte sich nach jeweils 7,5 km in klassischen und freien Stil in 36:54,5 Minuten mit 57,6 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg durch.

Souverän zu Gold: Therese Johaug gewinnt Skiathlon © SID

Bronze holte die Russin Natalja Neprjajewa (+58,7), beste Deutsche war Katharina Hennig (Oberwiesenthal) auf Platz 16 (+2:41,1 Minuten). Für Johaug war es im ersten WM-Rennen nach 1457 Tagen der insgesamt achte Weltmeisterschafts-Titel, der zweite im Skiathlon nach 2015.