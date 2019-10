Johnson verurteilt Rassismus gegen Three Lions: "Ekelhaft"

London (SID) - Die rassistischen Entgleisungen mehrerer bulgarischer Fußballanhänger beim EM-Qualifikationsspiel ihrer Mannschaft gegen England haben den britischen Premierminister Boris Johnson auf den Plan gerufen. "Das war ekelhaft und muss aus dem Fußball getrieben werden", ließ der 55-Jährige über seinen Sprecher mitteilen. Johnson werde sogar einen Brief an die UEFA schreiben, in der "harte Strafen" gefordert werden.

Wegen Rassismus: Johnson will Brief an UEFA schreiben © SID

Auf SID-Anfrage teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) allerdings mit, "erst die offiziellen Spielberichte zu analysieren und dann über etwaige Maßnahmen zu entscheiden".