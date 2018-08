Joker des Tages: Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg)

Wolfsburg (SID) - Die Fans hatten sich schon mit dem Remis gegen den Vizemeister Schalke 04 arrangiert, da schlug Daniel Ginczek eiskalt zu. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Neuzugang zum 2:1 und sorgte damit für den perfekten Auftakt der Wolfsburger Mission Neustart.

Daniel Ginczek jubelte über seinen 2:1-Siegtreffer © SID

"Wie wir alle wissen, waren die letzten zwei Jahre für den Verein nicht einfach", sagte Ginczek und erinnerte an die beiden Last-Minute-Rettungen in der Relegation: "Umso wichtiger ist es, mit so einem Spiel und so einem Ergebnis zu starten. Man hat richtig gehört, wie allen die Steine vom Herzen gefallen sind."

Dass Ginczek, der schon in der ersten Pokalrunde beim SV Elversberg (1:0) den entscheidenden Treffer erzielt hatte, überhaupt auflaufen konnte, ist erstaunlich. Noch am Dienstag hütete der Torjäger mit 40 Grad Fieber das Bett. "Mir ging es wirklich nicht gut", sagte Ginczek und freute sich deswegen über seinen gekrönten 20-minütigen Kurzeinsatz umso mehr.

"Für einen Torjäger ist es super, wenn er gleich in seinem ersten Bundesligaspiel für einen neuen Verein trifft", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia und lobte Ginczeks "wahnsinnige Abschlussqualität". Aber, das stellte Labbadia klar: "Der Gewinner des Spiels ist ganz klar die Mannschaft." Die will am kommenden Samstag in Leverkusen nachlegen.