Joker des Tages: Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

Mainz (SID) - Wer sonst? Als Borussia Dortmund am Samstagnachmittag große Mühe hatte, das Abwehrbollwerk des klug verteidigenden FSV Mainz 05 zu knacken, war der Zeitpunkt für Paco Alcacer gekommen. Wieder einmal. Der Spanier wurde in der 64. Minute eingewechselt, in der 66. traf er zur 1:0-Führung - es war sein achtes Jokertor in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga.

Favre instruiert Paco Alcacer (r.) vor der Einwechslung © SID

"Er ist sehr geschickt. Er spürt den Fußball, er ist so geboren", sagte Trainer Lucien Favre nach dem 2:1 (0:0) in Rheinhessen über den 25-Jährigen, der derzeit die Rekorde pulverisiert. Für seine insgesamt neun Ligatore brauchte Alcacer nur 237 Bundesliga-Minuten. Den bisherigen Rekord hielt Gert Dörfel, der 565 Minuten für seine ersten neun Treffer benötigt hatte (1963/64 für den Hamburger SV).

"Das ist unfassbar", sagte Sportdirektor Michael Zorc, der am Freitag die Kaufoption für den zuvor vom FC Barcelona nur ausgeliehenen Stürmer gezogen hatte (Vertrag bis 2023): "Es ist schon noch einmal ein Unterschied, ob man Leihspieler ist oder ein fester Bestandteil des BVB."