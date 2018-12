Joker des Tages: Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

Dortmund (SID) - Paco Alcacer winkte glücklich zum Abschied, als er die Dortmunder Arena verließ. Reden wollte der Spanier nicht, wieso auch? Zuvor hatte er ja wieder einmal seine Taten auf dem Platz sprechen lassen - und beim 2:0 (1:0) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg ein kleines Stückchen Bundesligageschichte geschrieben.

Paco Alcacer erzielte sein neuntes Jokertor © SID

Alcacer steht nach seinem Treffer zum 2:0 (90.+1) bei nunmehr neun Jokertoren - nach 13 Bundesliga-Spieltagen. Erfolgreicher war noch kein anderer Einwechselspieler in der langen Historie der Liga, und Alcacer hat noch 21 Spieltage Zeit, um seine Rekordbilanz nach oben zu schrauben.

Angesichts dieser Zahlen geriet selbst Lucien Favre ins Schwärmen. "Er spürt Fußball im Strafraum und ist sehr, sehr gefährlich", sagte der BVB-Trainer.

Auch im Internet ging es hoch her. Der BVB selbst veröffentlichte ein Foto eines Kartendecks - mit der Silhouette Alcacers als Joker auf dem Deckblatt. Andere forderten bereits die Neuverfilmung des Batman-Films "The Dark Knight" mit Alcacer in der Besetzung des Jokers.

Zehn Tore in der Bundesliga hat der Spanier bislang insgesamt erzielt, der 25-Jährige benötigte dafür lediglich 281 Minuten. Nur wenn Alcacer in der Startelf steht, hapert es noch - umso wertvoller, einen Superjoker wie Alcacer auf der Bank zu haben.