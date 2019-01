Jonathas-Rückkehr nach Hannover wird konkreter

Hannover (SID) - Das Comeback des brasilianischen Torjägers Jonathas beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 rückt näher. Der Südamerikaner, zuletzt von den abstiegsbedrohten Niedersachsen an die Corinthians Sao Paulo ausgeliehen, wird am frühen Abend zum Medizincheck in Hannover erwartet.

Wird aus Brasilien zurückgeholt: 96-Leihgabe Jonathas © SID

Nach dem Ausfall des Angreifers Niclas Füllkrug (Knieprobleme) bis zum Saisonende fehlt es den Norddeutschen an durchschlagskräftigen Stürmern. Der 29-jährige Jonathas, der noch bis 2020 bei Hannover unter Vertrag steht, war in der vergangenen Saison nur auf zwölf Einsätze gekommen und daraufhin in seine Heimat transferiert worden.

"Jonathas befindet sich seit Jahresbeginn wieder im Mannschaftstraining. Dennoch ist ein Fitness-Check natürlich wichtig", sagte 96-Manager Horst Heldt. Ein Einsatz bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Rückrundenauftakt gegen den Nordrivalen Werder Bremen ist nahezu ausgeschlossen. Als weit wahrscheinlicher gilt ein Comeback von Jonathas eine Woche später im Auswärtsspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund.