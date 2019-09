Joshua: Mit "drastischen Änderungen" zurück auf den Box-Thron

New York (SID) - Ex-Weltmeister Anthony Joshua will mit "drastischen Änderungen" an seinem Lebensstil zurück auf den Box-Thron. Der 29 Jahre alte Brite habe zuletzt neue "Prioritäten" gesetzt, um sich seine verlorenen Schwergewichts-Titel von Andy Ruiz Jr. (Mexiko) zurückzuholen. "Ich muss verstehen, dass ich ein Spitzensportler sein will", sagte Joshua der Nachrichtenagentur AFP und kündigte für den Rückkampf am 7. Dezember in Diriyya/Saudi-Arabien an: "Ich werde schlauer sein. Ausgeknockt zu werden, war gut."

Joshua will seinen Lebensstil drastisch ändern © SID

Der bis dahin ungeschlagene Joshua hatte am 1. Juni dieses Jahres gegen Ruiz Jr. im Madison Square Garden in New York durch technischen K.o. in der siebten Runde sensationell verloren und musste die Gürtel der Weltverbände WBA, IBF und WBO abgeben.