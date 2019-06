Jovic, Chiesa, Foden: Zwölf U21-EM-Teams, zwölf Stars von morgen

Udine (SID) - Ob Andrea Pirlo, Mesut Özil oder Luis Figo: Der Stern zahlreicher Stars ging bei einer U21-EM auf. Auch 2019 sitzen wieder Scouts auf den Tribünen und halten Ausschau. Der SID stellt ein Top-Talent pro EM-Team vor.

Alexander Nübel steht bei der U21-EM im Fokus © SID

1. ALEXANDER NÜBEL (22/Deutschland/Schalke 04)

Die Vergleiche mit Manuel Neuer kennt Alexander Nübel zur Genüge. "Ich höre mir das gerne an. Aber ich beschäftige mich da nicht weiter mit", sagt das Torhüter-Talent aus Ostwestfalen. Die Geschichte drängt sich aber geradezu auf: Vor genau zehn Jahren fuhr Neuer so wie jetzt Nübel als Schalke-Schlussmann zur U21-EM - und holte den Titel. "Ich sehe da durchaus Parallelen", sagt sogar Neuer. Und der wurde bekanntlich fünf Jahre später Weltmeister.

2. LUKA JOVIC (21/Serbien/Eintracht Frankfurt)

Als Jovic Anfang Juni für rund 70 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselte, war sein EM-Einsatz wieder in der Schwebe. Doch der Torjäger ließ sein Team nicht im Stich: Für die U21 ist Jovic sich nicht zu schade, obwohl er schon bei der WM 2018 spielte. Am liebsten würde er auch im Gruppenspiel gegen Deutschland treffen - so wie im März mit der A-Nationalmannschaft.

3. PHIL FODEN (19/England/Manchester City)

"Phil kann am Ball alles", sagt kein Geringerer als Pep Guardiola über sein größtes Juwel. 2019 verlief für den Teenager bisher wie im Traum. Im Februar wurde er Vater, im April schoss er sein erstes Premier-League-Tor, Anfang Mai wurde City Meister - und Ende Mai wurde Foden gerade einmal 19 Jahre alt. Die U17-WM hat Foden schon 2017 gewonnen. Zweifacher Torschütze im Finale und bester Spieler des Turniers: Phil Foden.

4. FEDERICO CHIESA (21/Italien/AC Florenz)

Chiesas Doppelpack zum Auftakt gegen Spanien (3:1) war das erste Highlight der EM. Der Linksaußen ist beidfüßig, schnell und äußerst torgefährlich. Kein Wunder, dass der Sohn von Ex-Nationalspieler Enrico Chiesa immer wieder als Nachfolger von Arjen Robben bei Bayern München im Gespräch ist. Chiesa spielt seit seinem neunten Lebensjahr für Florenz und hat bereits 13 A-Länderspiele absolviert. Nun trägt er nach fast zwei Jahren erstmals wieder das U21-Trikot. Der Gastgeber will mit aller Macht den Titel.

5. HOUSSEM AOUAR (20/Frankreich/Olympique Lyon)

Houssem wer? In Deutschland ist der 20-Jährige noch recht unbekannt, dabei wird sein Marktwert auf 45 Millionen Euro taxiert. Aouar durchlief wie Karim Benzema oder Samuel Umtiti die berühmte Kaderschmiede von Olympique Lyon, 2017 übernahm er dort die Nummer 8 von Corentin Tolisso. Sein großes Vorbild Zinedine Zidan hat wie der technisch brillante Mittelfeldspieler Aouar algerische Wurzeln.

6. DODI LUKEBAKIO (21/Belgien/Fortuna Düsseldorf)

Der "Mann mit dem Zahnpastalächeln" eroberte die Herzen der Fortuna-Fans im Sturm. Sein Dreierpack beim 3:3 bei Bayern München ist schon jetzt legendär, insgesamt kam der Belgier mit kongolesischen Wurzeln auf zehn Saisontore, weitere vier im Pokal. Die Krux: Lukebakio gehört dem FC Watford, die finanzstarken Interessenten stehen Schlange. Wohin es den 21-Jährigen nach der EM zieht, ist offen.

7. MIKEL OYARZABAL (22/Spanien/Real Sociedad San Sebastian)

Oyarzabal reiste mit der Empfehlung seines ersten Länderspieltors zur EM: Am 10. Juni traf der 22-Jährige beim 3:0 gegen Schweden. Und nun, na klar, will plötzlich jeder diesen Torjäger aus dem Baskenland haben, der vergangene Saison 13 Treffer in La Liga erzielte. Einziger Haken: Seine Ausstiegsklausel soll angeblich bei 75 Millionen Euro liegen.

8. JACOB BRUUN LARSEN (20/Dänemark/Borussia Dortmund)

Bruun Larsen war erst 16, als er aus seiner Heimatstadt Lyngby zum BVB wechselte. Der Durchbruch gelang dem Flügelflitzer mit etwas Verzögerung unter Lucien Favre, vergangene Saison kam er unter dem neuen Trainer auf zwei Tore in 24 Bundesliga-Einsätzen. Auch in Dänemarks A-Team hat es das "dänische Talent des Jahres 2018" inzwischen geschafft, doch nun wartet es erst einmal die U21.

9. XAVER SCHLAGER (21/Österreich/Red Bull Salzburg)

Kurz vor der EM glänzte Mittelfeld-Motor Schlager zweimal im A-Team, was Mitspieler Marko Arnautovic zu Lobeshymnen veranlasste: "Ich weiß nicht, was Xaver getrunken oder gegessen hat. Solche Meter zu machen, ist Wahnsinn. Er hat eine große, große Zukunft vor sich." Vielleicht bei Borussia Mönchengladbach? Angeblich will Trainer Marco Rose Schlager mit von Salzburg an den Niederrhein nehmen. Die Ablöse läge bei festgeschriebenen zwölf Millionen Euro.

10. DAWID KOWNACKI (22/Polen/Fortuna Düsseldorf)

Der beste Torschütze der EM-Qualifikation hieß weder Jovic noch Lukebakio, sondern Dawid Kownacki. Elf Treffer erzielte der Pole in zwölf Spielen, darunter gleich sechs Elfmeter. Auch in den dramatischen Play-offs (0:1/3:1) gegen Portugal traf der 22-Jährige, der im vergangenen Jahr von Sampdoria Genua an Düsseldorf ausgeliehen war. Für die Fortuna erzielte er vier Tore und soll daher auch kommende Saison am Rhein stürmen.

11. ANDREI RADU (22/Rumänien/FC Genua)

Achtung, Verwechslungsgefahr: Andrei Radu heißt auch ein Verteidiger der rumänischen U21, in den EM-Kader hat es aber nur dessen gleichnamiger Cousin geschafft. Und das aus gutem Grund: Torhüter Radu war in der vergangenen Saison maßgeblich am Klassenerhalt des FC Genua, vor allem aber an Rumäniens EM-Qualifikation beteiligt. Nur vier Gegentore bedeuten den Bestwert aller 54 Teilnehmer. Radus gehaltener Elfmeter in der 99. Minute des 2:1-Sieges in Portugal war letztlich entscheidend für das EM-Ticket. Radu gehört Inter Mailand, seine Zukunft ist offen.

12. NIKOLA VLASIC (21/Kroatien/ZSKA Moskau)

Der Bruder der zweimaligen Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic steht seit 2017 beim FC Everton unter Vertrag, spielte zuletzt aber in Moskau. Dort hinterließ sein 1:0-Siegtreffer in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid bleibenden Eindruck. In Kroatiens A-Team debütierte er schon 2017. In den WM-Kader 2018, der in Russland sensationell das Finale erreichte, schaffte es Vlasic aber nicht.