Jubilar Federer und Nadal im Achtelfinale der French Open

Paris (SID) - Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hat in seinem 400. Match bei einem der vier großen Turniere das Achtelfinale der French Open in Paris erreicht. Damit kommt der Schweizer auch einem möglichen Halbfinal-Duell mit Rafael Nadal immer näher.

Wird Rafael Nadal seinen Titel verteidigen können? © SID

Der spanische Titelverteidiger und Rekordsieger in Roland Garros leistete sich gegen David Goffin aus Belgien jedoch einen kleinen Durchhänger: Im Gegensatz zu Federer verlor er erstmals einen Satz im Turnier.

Federer besiegte in seinem Jubiläumsmatch den Norweger Casper Ruud (20), dessen Vater einst selbst Tennisprofi war, am Ende etwas mühsam mit 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Federer (37) ist damit der älteste Achtelfinalist in Roland Garros seit Nicola Pietrangeli (Italien) vor 47 Jahren. In der Runde der letzten 16 trifft Federer auf den Argentinier Leonardo Mayer.

Nadal hatte nach glatten Dreisatzsiegen gegen die deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann und Yannick Maden den Belgier Goffin zunächst problemlos im Griff, verlor aber mit Beginn des dritten Satzes vorübergehend den Faden. Am Ende benötigte Nadal immerhin 2:49 Stunden, um die Nummer 29 der Weltrangliste mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 zu besiegen. Im Achtelfinale bekommt Nadal es mit dem Argentinier Juan Ignacio Londero zu tun.

Noch spannender machte es der an Nummer sieben gesetzte Japaner Kei Nishikori beim 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6 gegen Laslo Djere (Serbien).

Unterdessen wird bei den Frauen das Feld der Anwärterinnen auf den Titel immer kleiner. Am Freitag scheiterte die in Paris an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova (Tschechien) mit 3:6, 3:6 an Petra Martic (Kroatien).

Von dieser Niederlage profitierte auch Naomi Osaka (Japan), die in der Weltrangliste Platz eins behalten wird. Unter anderem noch im Turnier sind Titelverteidigerin Simona Halep (Rumänien) und Serena Williams (USA).