Judo-EM: Stoll gewinnt Silber

Köln (SID) - Die deutsche Judo-Meisterin Theresa Stoll (Großhadern) hat bei den Europameisterschaften in Tel Aviv wie im Vorjahr die Silbermedaille gewonnen. Im Finale der Gewichtsklasse bis 57 kg unterlag die 22-Jährige der dreimaligen EM-Dritten Nora Gjakowa (Kosovo) 40 Sekunden vor Kampfende durch Ippon.

Theresa Stoll gewinnt bei der EM erneut Silber © SID

Nach EM-Silber 2017 verpasste Stoll damit erneut ihren ersten großen internationalen Titel. Die weiteren deutschen Starter schieden am ersten Wettkampftag früh aus.

Letzte deutsche Europameisterin war Martyna Trajdos (Hamburg), die 2015 in Baku/Aserbaidschan triumphiert hatte. Die 29-Jährige tritt am Freitag in der Gewichtsklasse bis 63 kg auf die Matte.

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) ist in Israel mit einem Perspektivteam am Start. Nicht mit dabei sind Weltmeister Alexander Wieczerzak und die Olympiadritte Laura Vargas Koch. Der Großteil der deutschen Top-Kämpfer konzentriert sich auf die WM in Baku (20. bis 27. September).