Judo-EM: Trajdos deutscher Trumpf, Weltmeister Wieczerzak fehlt

Köln (SID) - Mit einem Perspektivteam und ohne Weltmeister Alexander Wieczerzak sowie die Olympiadritte Laura Vargas Koch treten die deutschen Judoka bei den am Donnerstag beginnenden Europameisterschaften in Tel Aviv (26. bis 29. April) an. Größte Medaillenhoffnung ist die Hamburgerin Martyna Trajdos, die 2015 in Baku den bislang letzten deutschen EM-Titel geholt hatte.

Deutsche Hoffnungsträgerin: Martyna Trajdos © SID

"Natürlich steht dieses Jahr die WM im September im Fokus, zumal es dort auch schon um Punkte für die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio geht", sagte Trajdos dem Hamburger Abendblatt: "Aber die EM ist mehr als eine Standortbestimmung, sie ist für mich ein ganz wichtiges Turnier."

Die 29-Jährige gehört zu den wenigen Top-Athleten im EM-Kader des DJB, der die kontinentalen und die weltweiten Titelkämpfe in Baku (20. bis 27. September) ursprünglich mit zwei komplett unterschiedlichen Teams bestreiten wollte. Neben Trajdos in der Klasse bis 63 kg ist Theresa Stoll (Großhadern/57 kg) die einzige deutsche Kämpferin, die unter den besten Zehn der Weltrangliste (beide auf Platz sieben) notiert ist.

Nur Außenseiterchancen haben die deutschen Männer, bei denen der viermalige deutsche Meister Igor Wandtke (Hannover/73 kg) als Weltranglisten-40. noch am höchsten geführt wird.

Überraschungs-Weltmeister Wieczerzak konzentriert sich auf die Titelverteidigung bei der WM. Auch Karl-Richard Frey, WM-Zweiter 2015, und Vargas Koch, die bei Olympia in Rio die einzige deutsche Medaille geholt hatte, verzichten auf die Reise nach Israel. Beide sind nach langen Verletzungspause aber wieder fit. - Das deutsche Aufgebot für die Judo-EM in Tel Aviv:

Männer: Manuel Scheibel (Abensberg), Michel Adam (Speyer/beide 66 kg), Igor Wandtke (Hannover), Lukas Vennekold (Großhadern/beide 73 kg), Falk Petersilka (Bad Godesberg/90 kg), Philipp Galandi (Potsdam/100 kg)

Frauen: Katharina Menz (Backnang/48 kg), Theresa Stoll, Amelie Stoll (beide Großhadern/57 kg), Martyna Trajdos (Hamburg/63 kg), Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde/70 kg), Anna-Maria Wagner (Ravensburg/78 kg)