Judo-EM: Wagner gewinnt Bronze am Schlusstag

Tel Aviv (SID) - Anna-Maria Wagner hat den deutschen Judoka am Schlusstag der Europameisterschaften in Tel Aviv die dritte Medaille beschert. Die 21 Jahre alte Ravensburgerin gewann in der Klasse bis 78 kg am Samstag Bronze durch einen Sieg in der Hoffnungsrunde über die Niederländerin Karen Stevenson.

Anna-Maria Wagner (in weiß) gewinnt die Bronzemedaille © SID

Am Freitag hatte bereits die Hamburgerin Martyna Trajdos in der Klasse bis 63 kg die Bronzemedaille gewonnen, tags zuvor holte Theresa Stoll (Großhadern) in der Klasse bis 57 kg wie bereits im Vorjahr Silber. Bei den Männern scheiterte Falk Petersilka (Bad Godesberg) hingegen am Samstag in der 90-kg-Kategorie in der Runde der letzten 16.

Damit verfehlten die Athleten des Deutschen Judo-Bundes (DJB) ihre Medaillenzahl aus dem Vorjahr knapp. Bei der EM in Warschau hatten die deutschen Judoka in den Einzelwettkämpfen dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen.

In Israel war der DJB allerdings mit einem Perspektivteam am Start. Nicht mit dabei waren Weltmeister Alexander Wieczerzak und die Olympiadritte Laura Vargas Koch. Der Großteil der deutschen Top-Kämpfer konzentriert sich auf die WM in Baku (20. bis 27. September).