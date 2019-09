Judo-Olympiasiegerin Silva positiv getestet: "Ich bin sauber"

Köln (SID) - Die brasilianische Judo-Olympiasiegerin Rafaela Silva ist positiv auf das verbotene Asthmamittel Fenoterol getestet worden. Das gab die 27-Jährige am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt. Gesperrt wurde Silva bislang nicht.

Dopingsünderin Rafaela Silva beteuert ihre Unschuld © SID

"Ich bin sauber, ich werde weiter trainieren und um den Beweis meiner Unschuld kämpfen", sagte Silva, die bei den Spielen in Rio 2016 in der Klasse bis 57 kg das erste Gold für Gastgeber Brasilien geholt hatte. "Ich habe diese Substanz nicht genommen, ich habe kein Asthma", betonte Silva. Die positive Probe wurde am 9. August bei den Panamerikanischen Spielen genommen.