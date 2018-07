Judo: Ressel gewinnt Grand Prix in Zagreb

Zagreb (SID) - Judoka Dominic Ressel (Kronshagen/24) hat seine erste Goldmedaille auf der World Judo Tour gewonnen. Der EM-Zweite entschied beim Grand Prix im kroatischen Zagreb in der Klasse bis 81 kg das Finale gegen den Belgier Matthias Casse für sich. Der Frankfurter Alexander Wieczerzak, in dieser Klasse Weltmeister, war erneut nicht am Start, will in zwei Wochen in Budapest aber auf die Grand-Prix-Bühne zurückkehren.