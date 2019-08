Judo-WM: Erstrunden-Aus für Seidl

Köln (SID) - Der deutsche Judoka und ehemalige EM-Dritte Sebastian Seidl (Abensberg) ist bei der Weltmeisterschaft in Tokio bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 29-Jährige unterlag in der Gewichtsklasse bis 66 kg dem Südkoreaner Limhwan Kim.

Die Judo-Weltmeisterschaft wird in Tokio ausgetragen © SID

Am Dienstag sind mit Theresa Stoll (Großhadern), Pauline Starke (Hannover/beide bis 57 kg), Anthony Zingg (Leverkusen) und Igor Wandtke (Hannover/beide bis 73 kg) vier Athleten des Deutschen Judo-Bunds (DJB) am Start. Insgesamt sind 18 deutsche Judoka in der japanischen Hauptstadt im Einsatz, der Verband hat zwei Medaillen als Ziel ausgegeben.