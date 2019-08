Judo-WM: Plafky und Menz früh gescheitert

Tokio (SID) - Die deutschen Judoka Moritz Plafky (Hennef) und Katharina Menz (Backnang) sind beim WM-Auftakt in Tokio bereits früh gescheitert. Plafky musste sich bei der Olympia-Generalprobe in der Gewichtsklasse bis 60 kg in der dritten Runde dem WM-Dritten Ryuju Nagayama aus Japan geschlagen geben, Menz (bis 48 kg) unterlag der argentinischen Olympiasiegerin Paula Pareto.

Moritz Plafky (l.) verpasste die Medaillen © SID

Am Montag ist aus deutscher Sicht nur Sebastian Seidl (Abensberg) im Einsatz. Der ehemalige EM-Dritte kämpft in der Gewichtsklasse bis 66 kg, die mit 92 Athleten das größte Teilnehmerfeld stellt. Insgesamt sind 18 deutsche Judoka in der japanischen Hauptstadt im Einsatz, der Verband gab zwei Medaillen als Ziel aus.