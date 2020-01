Jugendspiele: Klein holt erste deutsche Medaille - Silber für das Team

Lausanne (SID) - Skirennläuferin Lara Klein hat der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne am fünften Wettkampftag die erste Medaille beschert. Die 16-Jährige aus Lenggries sicherte sich beim Slalom in Les Diablerets Bronze und holte später im Teamwettbewerb an der Seite von Max Geissler-Hauber auch noch Silber.

Emma Sahlin gewinnt Gold - Klein holt Bronze © SID

"Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich das geschafft habe und auch die erste Medaille holen konnte", sagte Klein: "Ich hoffe jetzt, dass es weitergeht mit vielen Medaillen für Deutschland."

Nach dem ersten Lauf hatte Klein als Fünfte noch 0,14 Sekunden Rückstand auf die Medaillenränge. Am Ende trennten sie 0,43 Sekunden von Siegerin Emma Sahlin aus Schweden, zur Silbermedaille von Lena Volken (Schweiz) fehlten 0,18 Sekunden.

Klein und Geissler-Hauber unterlagen Finnland im Finale 0:4, enttäuscht waren die beiden nicht. "Es fühlt sich cool an, nochmal Gewinner einer Olympiamedaille zu sein", sagte Klein.