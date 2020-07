Jungstar Williamson verlässt NBA-"Blase" in Florida

Köln (SID) - NBA-Jungstar Zion Williamson von den New Orleans Pelicans hat wegen eines Krankheitsfalls in der Familie die "Blase" der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in Florida verlassen. Der 20-Jährige, als Nummer-1-Pick beim Draft von den Pelicans gezogen, reiste am Donnerstagmorgen ab. Unklar ist, wie lange er abwesend sein wird. Bevor er zu seinem Team zurückkehren kann, muss er sich Corona-Tests unterziehen und sich in Quarantäne begeben.

Williamson fehlt Pelicans zunächst © SID

"Wir unterstützen Zions Entscheidung voll und ganz, den Campus zu verlassen und bei seiner Familie sein zu wollen", sagte David Griffin. Der Vizepräsident der Franchise erklärte weiter: "Aus Respekt vor der Familie Williamson geben wir derzeit keinen weiteren Kommentar ab."

Die NBA will die am 11. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison am 30. Juli fortsetzen, mit acht regulären Partien pro Mannschaft und anschließenden Play-offs. Um dies sicher durchführen zu können, haben sich die 22 Teams isoliert und unter Quarantäne-Bedingungen in Disney World in Orlando/Florida versammelt.