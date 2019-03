Juve-Aktie nach Sieg gegen Atletico auf Höhenflug

Mailand (SID) - Die Aktie des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin hat nach dem 3:0 (1:0)-Sieg des Klubs im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League gegen Atletico Madrid an der Mailänder Börse zu einem Höhenflug angesetzt. Das Papier stieg nach dem Viertelfinaleinzug zu Beginn des Handels am Mittwoch um 23 Prozent auf 1,50 Euro. Nach der Hinspiel-Niederlage (0:2) am 20. Februar war die Aktie um 13 Prozent eingebrochen.

Nach dem Viertelfinaleinzug stieg die Juve-Aktie rasant © SID

Die Juve-Anteilscheine waren am 27. Dezember in den Kreis der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Seit dem Wechsel von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo zum Turiner Klub im Juli vergangenen Jahres hatte die Juve-Aktie monatelang kräftig zugelegt.

Juventus war Ende 2001 als dritter Serie-A-Klub nach Lazio Rom und AS Rom an die Börse gegangen. Der damalige Emissionskurs betrug 3,70 Euro. Hauptanteilseigner ist mit 63,2 Prozent die niederländische Investment-Firma Exor aus dem Besitz der italienischen Industriellen-Familie Agnelli (FiatChrysler).