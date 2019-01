Juve-Verteidiger Bonucci fällt wegen Knöchelverletzung aus

Turin (SID) - Der italienische Fußball-Nationalspieler Leonardo Bonucci fehlt Serienmeister Juventus Turin voraussichtlich in den kommenden drei Wochen. Wie die Bianconeri am Montag mitteilten, erlitt der 31 Jahre alte Verteidiger am Sonntag im Serie-A-Spiel bei Lazio Rom (2:1) eine Verstauchung im rechten Knöchel. Damit droht Bonucci das Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid am 20. Februar zu verpassen.