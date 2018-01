Juve erobert Tabellenspitze - Khedira trifft

Verona (SID) - Titelverteidiger Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Serie A auch dank Sami Khedira für mindestens 20 Stunden die Tabellenführung übernommen. Der deutsche Weltmeister erzielte beim 2:0 (0:0)-Sieg des Rekordchampions bei Chievo Verona den Führungstreffer in der 67. Minute. Gonzalo Higuain (88.) besorgte den Endstand.

Khedira erzielte den Führungstreffer für Juve © SID

Am Sonntag kann der SSC Neapel (54 Punkte) mit einem Sieg gegen den FC Bologna die Turiner (56) wieder hinter sich lassen. Juves Torwart-Legende Gianluigi Buffon, der am Sonntag 40 Jahre alt wird, saß am Samstag nur auf der Bank. Die Gäste profitierten auch von zwei Platzverweisen. Die Chievo-Profis Samuel Bastien (Gelb-Rot/37.) und Fabrizio Cacciatore (61./Rot) mussten vorzeitig vom Feld.