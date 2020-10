Juve gewinnt ohne Ronaldo beim Champions-League-Auftakt

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat ohne den mit dem Coronavirus infizierten Superstar Cristiano Ronaldo seinen Auftakt in die Champions-League-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Andrea Pirlo siegte beim ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew am Dienstag durch zwei Tore von Alvaro Morata (46./84.) mit 2:0 (0:0). In der Gruppe G spielen zudem der FC Barcelona und der ungarische Meister Ferencvaros Budapest.

Der italienische Serienmeister gewann 2:0 gegen Kiew © SID

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo war in der vergangenen Woche während seines Aufenthalts bei der portugiesischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar.

Im zweiten frühen Spiel verlor in der Dortmunder Gruppe F Zenit St. Petersburg überraschend 1:2 (0:0) gegen den FC Brügge. Emmanuel Dennis (63.) und Charles De Ketelaere (90.+3) trafen für die belgischen Gäste, Brügges Torwart Ethan Horvath prallte der Ball nach einem Fernschuss von Dejan Lovren vom Pfosten an den Hinterkopf und von dort zum zwischenzeitlichen Ausgleich ins Tor (74).