Juve gewinnt ohne Ronaldo gegen Brescia und übernimmt Tabellenführung

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist auch ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat in der Serie A die Tabellenführung übernommen. Die Alte Dame gewann am Sonntag gegen Aufsteiger Brescia Calcio locker mit 2:0 (1:0) und profitierte davon, dass der bisherige Spitzenreiter Inter Mailand im Topspiel bei Lazio Rom mit 1:2 (1:0) unterlag.

Juventus Turin gewinnt auch ohne Ronaldo © SID

Damit führt Juve (57), das in der vergangenen Woche noch überraschend bei Aufsteiger Hellas Verona (1:2) verloren hatte, nun einen Punkt vor Lazio (56), Inter (54) rutschte nach der zweiten Liganiederlage und zuletzt 16 Spielen ohne Pleite auf Rang drei ab.

Paulo Dybala (38.) per Freistoß und Juan Cuadrado (75.) erzielten die Treffer für Juve, das zuletzt zwei der vergangenen drei Serie-A-Partien verloren hatte. Brescia-Stürmer Florian Aye (37.) war in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ronaldo (35), der in den vergangenen zehn Ligaspielen immer getroffen und damit einen Klubrekord aufgestellt hatte, erhielt von Trainer Maurizio Sarri eine Pause.

Inter ging in Rom durch Ashley Young (44.) in Führung, musste sich aber nach Treffern des ehemaligen Dortmunders Ciro Immobile (50., Foulelfmeter) und Sergej Milinkovic-Savic (69.) noch geschlagen geben.