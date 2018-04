Juve nach 0:1 im Spitzenspiel gegen Neapel unter Druck

Udine (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat auf dem Weg zum siebten Titel in Folge einen schweren Rückschlag kassiert. Juve verlor mit den deutschen Weltmeistern Sami Khedria und Benedikt Höwedes in der Startelf das Topspiel am fünftletzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten SSC Neapel 0:1 (0:0) und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf Napoli.

Koulibaly trifft zu Napolis 1:0-Sieg bei Juventus © SID

Abwehrspieler Kalidou Koulibaly erzielte für die Süditaliener per Kopf den Siegtreffer kurz vor dem Ende (90.). Juve muss auf seinem Weg zum 34. Scudetto noch bei Inter Mailand und AS Rom antreten.

Höwedes stand überraschend in der Startelf und rückte nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Giorgio Chiellini (11.) früh von der Position des rechten Außenverteidigers ins Defensivzentrum. Die Schalker Leihgabe spielte unauffällig, aber fehlerlos. Die beste Chance in der zerfahrenen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber, für die Miralem Pjanic (17.) mit einem abgefälschten Freistoß nur den Pfosten traf.

Nach der Pause war der SSC, auswärts noch ungeschlagen, das bessere Team in einem mäßigen Spiel. Die Gäste bestraften die passiven Gastgeber, als Koulibaly eine Ecke von Jose Cellejon einköpfte.

Derweil steht Benevento Calcio als erster Absteiger fest. Nur einen Tag nach dem überraschenden 1:0-Sieg der Rot-Gelben beim AC Mailand besiegelte am Sonntag der 2:1-Erfolg des FC Crotone bei Udinese Calcio die Rückkehr des Tabellenschlusslichts nach nur einer Saison in die Serie B.

Bei noch vier ausstehenden Spielen liegt Benevento, Mannschaft des Ex-Mainzers Filip Djuricic und des langjährigen Arsenal-Stars Bacary Sagna, 14 Punkte hinter dem rettenden Platz 17 zurück.