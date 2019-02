Juve quält sich zu 1:0 in Bologna

Bologna (SID) - Nach der Champions-League-Pleite in Madrid hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin nur mit viel Mühe den nächsten Sieg in der Serie A erreicht. Vier Tage nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico quälte sich die alte Dame ohne den am Herzen operierten Ex-Weltmeister Sami Khedira zu einem 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Bologna.

Paolo Dybala erzielte das Tor des Tages für Juventus © SID

Paulo Dybala erzielte in der 67. Minute das Tor des Tages für die weiter ungeschlagenen Turiner, die auf dem besten Weg zu ihrem 35. Meistertitel sind. Deutlich schwieriger wird die Aufgabe im Rückspiel gegen Atletico Madrid am 12. März.