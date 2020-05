Juve startet Gesundheitschecks und wartet auf Ronaldo

Köln (SID) - Juventus Turin hat am Montag in Form von Gesundheitschecks die "Phase 2" zum Neustart des Einzeltrainings begonnen. Nach einer fast zweimonatigen Coronavirus-Quarantäne, bei der die Spieler Turin nicht verlassen durften, traten die ersten Spieler die medizinischen Tests an. Den Anfang macht eine Gruppe um Leonardo Bonucci und Aaron Ramsey.

Montagabend soll Ronaldo zu Juventus Turin zurück kehren © SID

Cristiano Ronaldos Rückkehr wird über italienische Medien derweil für Montagabend angekündigt. Der 35-Jährige war bereits Anfang März, vor Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen, in seine portugiesische Heimat Madeira geflogen, weil seine Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte.